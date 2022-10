Omroep Flevoland viert vandaag, zaterdag 1 oktober, dat de regionale omroep al 25 jaar televisie-uitzendingen verzorgt voor de provincie Flevoland.

Eerste uitzending

De regionale omroep Omroep Flevoland was al actief met radio-uitzendingen maar op 1 oktober 1997 werd er ook gestart met televisie-uitzendingen. De uitzendingen van de televisietak kwamen de eerste periode uit Almere, terwijl de radio-uitzendingen vanuit Lelystad werden verzorgd. Na een aantal jaar is de hele omroep bij elkaar gekomen in een nieuw pand op bedrijventerrein Larserpoort in Lelystad.

Archief

Alle uitzendingen zijn in het archief bewaard. Eerst nog op videobanden en later digitaal. Ook is er veel ruw -onbewerkt- materiaal bewaard gebleven. “Het is jammer dat ik mij in die beginjaren nooit zo bewust ben geweest van alle mooie dingen die wij deden en hoe bijzonder het was om een nieuw tv-station te starten op het nieuwe land. Maar nu zie ik steeds meer dat we in uniek stuk Nederland werken, waar wij denk ik een belangrijke rol mogen vervullen”, aldus verslaggever van het eerste uur Rejo van der Weide.

Op de website van de regionale omroep is een artikel te lezen over het 25-jarig bestaan van de televisietak van Omroep Flevoland.

Video: