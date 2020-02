Kwartfinales TOTO KNVB Beker live op radio en televisie

Vandaag en morgen staan de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker op het programma. De wedstrijden zijn live te volgen via radio en televisie.

KNVB Beker

De KNVB beker bestaat uit zeven speelronden met een knock out-systeem. De vierde speelronde telt 8 deelnemende clubs en wordt deze week gespeeld op woensdag en donderdag. De winnaar van de beker mag Europees voetbal spelen in de Europa League en speelt om de Johan Cruijff Schaal tegen de winnaar van de Eredivisie.

Wedstrijden

De volgende wedstrijden staan vandaag op het programma: 18.30uur: AZ-NAC, 20:45 uur: Vitesse-Ajax. Donderdag staan de wedstrijden GA Eagles-PSV (18.30 uur) en Heerenveen-Feyenoord (20.45 uur) op het programma.

FOX Sports

FOX Sports zendt alle wedstrijden uit de kwartfinale van de KNVB Beker live uit. De wedstrijden worden uitgezonden via FOX Sports 1 of FOX Sports 2. Voor de sportzender kan een aanvullend abonnement nodig zijn.

FOX

Ook op het open kanaal van FOX is veel aandacht voor de KNVB Beker. Op zowel woensdag als donderdag is er een live wedstrijd te zien op de zender om 20.45 uur. De voorbeschouwing op de wedstrijd begint om 20.00 uur. De live wedstrijd wordt gevolgd door de samenvattingen van alle gespeelde wedstrijden van die dag. FOX is te vinden op kanaal 11 of 14 van het digitale basispakket. Een overzicht van alle kanalen bij de diverse aanbieders vind je hier.

NPO Radio 1

De bekerwedstrijden zijn ook te volgen op de radio bij NPO Radio 1 in het radioprogramma Langs de Lijn en Omstreken van de NOS en EO. NPO Radio 1 is te ontvangen via FM, DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

Regionale radiozenders

Naast de landelijke radiozenders doen ook diverse regionale radiozenders verslag van de bekerwedstrijden. Ook een aantal lokale omroepen hebben extra sportprogramma’s geprogrammeerd om de lokale clubs in de beker te volgen.