Voetbalclub Ajax en VodafoneZiggo hebben de langlopende samenwerking verlengd. Het telecombedrijf is sinds 2015 shirt- en hoofdsponsor van Ajax en tekent bij voor minimaal twee seizoenen. Het huidige contract loopt nog tot en met komend seizoen; de nieuwe overeenkomst loopt tot medio 2027, met een optie op verlenging tot medio 2029. In de samenwerking komt meer nadruk te liggen op maatschappelijke initiatieven.

Intensiever samenwerken

Ajax en VodafoneZiggo blijven online en op Ziggo Sport exclusieve content aanbieden. Bijzondere live-ervaringen en acties via Priority, het klantprogramma van Vodafone en Ziggo, blijven ook onderdeel van het partnership. Ajax en VodafoneZiggo gaan intensiever samenwerken om een positieve impact te maken op maatschappelijk vlak. Daarbij gaat het om uitwisseling van kennis en expertise op maatschappelijk gebied en het versterken van elkaars projecten.

“Echt partnership”

Robin Kroes, directeur Consumentenmarkt VodafoneZiggo in een persbericht: “In goede tijden, maar ook in minder goede. Dat is de kern van een écht partnership. Ajax heeft afgelopen maanden belangrijke stappen gezet en we kijken uit naar het komende seizoen en de periode daarna. Voetbal is als geen ander in staat om mensen te verbinden, om drempels te verlagen en om emotioneel te raken. Het is entertainment pur sang, maar je kunt de verbindende kracht van voetbal ook inzetten voor belangrijke maatschappelijke issues. Beide aspecten vinden we belangrijk en gaan we de komende jaren samen verder ontwikkelen.“