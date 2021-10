Klanten van Vodafone en Ziggo krijgen voorrang bij het kopen van tickets voor concerten, festivals, voetbalwedstrijden en andere evenementen. VodafoneZiggo heeft het klantprogramma Priority in samenwerking met Ajax, Ziggo Dome, MOJO Concerts en The Park Playground gelanceerd.

Voordelen

De klanten ontvangen vanaf vandaag via de apps ‘My Vodafone’ en ‘Mijn Ziggo’ toegang tot exclusieve voordelen. Denk aan speciale voorverkopen, tickets voor al uitverkochte wedstrijden van Ajax en voorrang in de Ziggo Dome. Ook tickets voor Ziggo GP Live, een Formule 1-feest rondom de Grand Prix van Qatar in de Ziggo Dome, behoren tot de eerste ‘priorities’. Verder kunnen klanten virtual reality-gamen bij The Park, waar deelnemers bijvoorbeeld in de huid van ‘De Mol’ kruipen. In totaal gaat het om tienduizenden tickets per jaar.

“Krachten bundelen”

Marcel de Groot, directeur consumentenmarkt bij VodafoneZiggo in een persbericht: “Voor Priority bundelen we de krachten met onze partners om klanten unieke ervaringen te bieden. Dit programma is een mooie bonus boven op ons bestaande entertainment-aanbod en de gratis extra’s die we al aanbieden. Het doel is om onze trouwe klanten steeds meer te belonen. Daarom breiden we het klantprogramma op termijn uit met nog meer partners. Nu de poppodia, stadions en concertzalen weer open zijn, vinden we dit het perfecte moment om dit klantenprogramma te starten.”

Op de website www.priority.nl staat een overzicht van alle voordelen en meer informatie.