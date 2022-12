Vanaf maandag 12 december 2022 zal de jongste ochtendjock van Nederland zijn opwachting maken. Lars van Dijk gaat de ochtenduren op RADIONL voor zijn rekening nemen met de “SoWieSo-ochtendshow”. De 18-jarige Lars heeft gelukkig geen moeite met vroeg opstaan en ademt Nederlandstalige muziek, aldus de radiozender in een persbericht. Lars van Dijk volgt Marcel de Vries op die naar Sterren NL Radio gaat.

“Vroeg opstaan in de genen”

“Mijn opa had vroeger thuis de illegale radiozender Early Bird, dus vroeg opstaan zit in de genen. De muziek uit die tijd ken ik, als jong broekie, dus ook.” aldus Lars “Dit, in combinatie met de hits van nu zijn de ingrediënten van de nieuwe SoWieSo-ochtendshow. En natuurlijk genoeg gekkigheid, interactie met de luisteraars en de vaste- vrienden-van-de-show maakt dat de ochtend om zal vliegen”

“Radiohart”

“Lars is als 16-jarige student bij ons terechtgekomen als stagiair. Wat meteen opviel was dat hij een radiohart heeft en maar één ding wilde… radio maken. En dan het liefst met Nederlandstalige muziek.

Een unieke radiomaker in zijn soort die bij RADIONL de kans krijgt om zich de komende jaren te ontwikkelen tot dé ochtendradio-man van Nederland”., aldus Nico Silvius, directeur van de radiozender.

Luisteren

Het nieuwe ochtendprogramma is iedere werkdag tussen 6.00 en 9.00 uur te beluisteren op RADIONL. Luisteren kan in heel Nederland via DAB+, via diverse regio’s op FM en wereldwijd via Internet. Meer informatie op de website van de radiozender.