Loeki de Leeuw weer te bewonderen in Ster-blokken

Sinds deze week is Loeki de Leeuw weer te zien in de Ster-blokken. De populaire leeuw keert tijdelijk terug op de buis.

Rentree

Loeki de Leeuw maakte zondagavond – bijna vijftig jaar na zijn eerste verschijning – zijn rentree. De reclameleeuw verdween in 2004 van de buis maar bleef geliefd, zo bleek onder meer uit een petitie van NPO Radio 2. Afgelopen maart maakte Ster bekend dat Loeki weer een plek zou krijgen in de Ster-blokken en in ieder geval rondom de sportzomer te zien zou zijn.

Eurovisie Songfestival en sportzomer

De eerste reeks Loeki-filmpjes die sinds zondagavond op NPO 1, 2 en 3 wordt uitgezonden, speelt in op het Eurovisie Songfestival dat deze maand in Nederland wordt georganiseerd. Na het Eurovisie Songfestival zal Loeki te zien zijn rondom de sportevenementen van deze zomer, zoals het EK voetbal, de Olympische Spelen en de Tour de France.

1972-2004

Loeki de Leeuw is lange tijd onderdeel van de Ster-blokken geweest. Vanaf 1972 was de leeuw te zien tussen de reclames op de tv-zenders van de Nederlandse Publieke Omroep. Zijn kreet ‘Asjemenou’ is alom bekend en heeft zelfs het Van Dale-woordenboek gehaald. In 2004 was de reclameleeuw voor het laatst structureel in Ster-blokken zichtbaar.

Video: