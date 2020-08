Luistercijfers Vlaanderen: VRT Radio 2 blijft marktleider

VRT Radio 2 blijft de best beluisterde radiozender van Vlaanderen. Dit blijkt uit de luistercijfers over de periode januari tot en met juni van dit jaar.

Coronacrisis

Door de coronacrisis zijn er in de periode van eind maart tot begin mei geen metingen gedaan. Ondanks de coronacrisis blijft VRT Radio 2 de best beluisterde radiozender in Vlaanderen met een marktaandeel van 29,0 procent (was 30,8 procent).

De klassieke muziekzender Klara noteerde ook goede luistercijfers in deze periode en behaalde een marktaandeel van 2,7 procent (was 1,8 procent). Nieuwszender VRT Radio 1 kon niet profiteren van de “nieuwshonger” tijdens de coronacrisis en noteerde een verlies van 0,2 procent marktaandeel en heeft nu een marktaandeel van 8,4 procent.

“Stabiele luistercijfers”

De VRT is tevreden over de luistercijfers: “We zien in deze nieuwe CIM-cijfers een gezonde, mature radiomarkt met zeer stabiele luistercijfers met in het oog springende resultaten voor Klara dat fors stijgt en MNM dat het sterkst staat bij jonge luisteraars van 12-24 jaar en ook bij luisteraars van 18-44 jaar“, aldus Els Van de Sijpe, Manager Radio bij de VRT.

Qmusic

Qmusic blijft de best beluisterde commerciƫle radiozender met een marktaandeel van 10,5 procent. Joe heeft een marktaandeel van 8,6 procent (+0,2) en Nostalgie een marktaandeel van 7,4 procent.

Alle cijfers op een rij vind je hier.