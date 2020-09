Meer aanbod via DAB+ in delen van Oost Nederland

Inwoners van het oostelijke deel van Nederland kunnen vanaf oktober meer radiozenders via DAB+ ontvangen. In oktober wordt in Duitsland namelijk het tweede landelijke DAB+-netwerk in gebruik genomen. Via dit netwerk zullen op den duur 14 radiozenders te beluisteren zijn.

Antenne Deutschland

Het netwerk van Antenne Deutschland zal vanaf oktober in een groot deel van Duitsland en dus delen van Oost Nederland te beluisteren zijn. In Duitsland heeft het netwerk een outdoor-dekking van 83 procent en een indoor dekking van 61 procent. Het nieuwe netwerk zal vanaf oktober aanstaande via 71 steunzenders worden uitgezonden.

Aanbod

Vanaf 5 oktober zijn RTL Radio, TOGGO Radio, Antenne Bayern en Rock Antenne te horen via het nieuwe DAB+-netwerk Daarnaast zal Antenne Deutschland zelf nog vier radiozenders gaan uitzenden via het netwerk. Op termijn wordt het aanbod uitgebreid met meer radiozenders.

Steunzenders

Aangezien ook een aantal steunzenders bij de grens bij Nederland worden ingezet is ontvangst in delen van Oost Nederland ook mogelijk. Zo zijn er steunzenders gepland in Osnabrück, Dortmund en Aken.

Overigens zal de ontvangst van het nieuwe landelijke Duitse netwerk in Nederland minder goed zijn dan de al bestaande “Bundesmux” op kanaal 5C. Een aantal steunzenders dicht bij de grens van Nederland die voor het netwerk op kanaal 5C worden ingezet worden niet ingezet voor het nieuwe netwerk van Antenne Deutschland.

Het nieuwe netwerk wordt uitgezonden via de kanalen 5D, 8C, 9B en 12D. Meer informatie via: https://www.antenne-deutschland.de/dab/empfang/

Sociale media: