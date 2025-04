Sinds donderdag zijn er een aantal lokale radiozenders gestart met haar uitzendingen via de digitale ether (DAB+). Het gaat om omroepen in de regio Drachten-Heerenveen en Assen.

Regio Drachten

In de regio Drachten en Heerenveen zijn sinds donderdagmiddag Radio Centraal (Weststellingwerf), Smelne FM (Drachten), Omroep Odrie (Oosterwolde) en de commerciële radiozender Hotradio Classics te horen via kanaal 10B. Er wordt momenteel uitgezonden vanaf de zendmast in Hoogersmilde. “Later voegen we nog een extra zender toe in Drachten om de dekking verder te verbeteren“, aldus zenderexploitant Radio Netwerk Nederland.

Assen en omgeving

Via kanaal 12D zijn sinds donderdagmiddag de lokale omroepen Omroep Assen, Radio Aa & Hunze en RTV Tynaarlo te horen. Ook dit netwerk zendt uit vanaf de zendmast in Smilde. “Voor allotment 12 (Assen en omgeving) is dit de enige zender die nodig is om het hele gebied van een goede dekking te voorzien”, aldus zenderexploitant Radio Netwerk Nederland.