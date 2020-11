Meer Nederlandse artiesten in NPO Radio 5 Evergreen Top 1000

De opmars van Nederlandse artiesten in de Evergreen Top 1000 van NPO Radio 5 zet dit jaar door. Dit blijkt uit het overzicht van de Evergreen Top 1000 editie 2020.

Danny Vera

Niet alleen is Roller Coaster van Danny Vera de nieuwe nummer 1, maar nog eens drie nummers in de top 5 komen van eigen bodem. In totaal staan er 249 Nederlandse producties in de lijst. Vorig jaar waren dat er 228 en 213 in 2018.

Nummers van eigen bodem

Van het totale aantal van 249 Nederlandse producties, zijn er 150 Nederlandstalig. In de top 20 staan onder meer Avond van Boudewijn de Groot (nummer 6), Pastorale van Liesbeth List & Ramses Shaffy (13) en Mag Ik Dan Bij Jou van Claudia De Breij (19).

Hofleveranciers

De best vertegenwoordigde hofleverancier is dit jaar wederom The Beatles, met 27 nummers. Elvis Presley staat 22 keer in de Evergreen Top 1000 en The Cats uit Volendam 21 keer. The Rolling Stones sluiten als vierde aan bij het rijtje hofleveranciers, met in totaal 19 nummers.

Luisteren

De Evergreen Top 1000 is van maandag 23 november tot en met vrijdag 27 november dagelijks tussen 06.00 tot 20.00 uur te horen op NPO Radio 5. De door de luisteraars gekozen lijst begint maandagochtend met Walk Right Back van The Everly Brothers. De gehele lijst is te vinden op nporadio5.nl.

Televisie

Manuëla Kemp en Henkjan Smits presenteren ook dit jaar weer het televisieprogramma NPO Radio 5 Evergreen Top 1000 (Omroep MAX), vanaf maandag 23 november elke werkdag om 15.40 uur op NPO 1. Vanuit Studio 23 in Hilversum vertellen zij de verhalen áchter de bekende hits uit de lijst en laten Manuëla en Henk de mooiste videoclips zien.

