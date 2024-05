In de maand mei staan er weer een aantal televisiezenders in de etalage bij diverse aanbieders van digitale televisie. Zo zijn onder andere Motorvision.TV en Stingray I-Concerts de zender van de maand.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

Odido

Stingray I-Concerts is in mei de zender van de maand bij Odido. “Op deze zender zijn de beste concerten en muziekdocumentaires te zien van de grootste sterren van toen en nu. En dit in een gevarieerde mix van genres en muziekstijlen. Dus voor iedere muziekliefhebber wat wils. Maak kennis met deze muziekzender op kanaal 18“, aldus Odido.

Kabelnoord

Motorvision.TV is zender van de maand bij Kabelnoord en te zien op kanaal 13. Deze opwindende zender biedt kijkers een unieke kijkervaring in de wereld van motoren en auto’s. Of je nu een liefhebber bent van klassieke auto’s, racen, tuning of gewoon geïnteresseerd bent in de nieuwste ontwikkelingen in de auto-industrie, Motorvision.TV heeft voor elk wat wils.

RTL Telekids

Eerder was al bekend geworden dat RTL Telekids de zender van de maand is in mei bij KPN. Ook bij aanbieders Caiway en Delta is deze zender tijdelijk gratis te zien.