Nashville FM breidt bereik uit met DAB+ in regio Eindhoven

De online radiozender Nashville FM is sinds kort ook te beluisteren in de digitale ether (DAB+) in de regio Eindhoven.

Regio Eindhoven

De radiozender zendt in de regio Eindhoven uit via DAB+ op kanaal 7B. De online radiozender maakt hiervoor gebruik van capaciteit van het lokale DAB+-netwerk in de regio Eindhoven. Wereldwijd blijft de radiozender natuurlijk te beluisteren via Internet.

Country

Nashville FM zendt overdag voornamelijk mainstream country uit.’s Avonds zijn er doelgroepen programma’s zoals Euro Country (18.00 – 19.00 uur), Country Linedance Hits (19.00 – 20.00 uur) en Country Classics (20.00 – 22.00 uur).

Doelstelling

De Stichting Country FM/Nashville FM heeft als doelstelling het promoten van country muziek in Nederland en wordt al ruim 17 jaar ondersteund door donateurs, sponsors en adverteerders om zoveel mogelijk kostendekkend te werken.

Donateurs

Om het DAB+ ontvangstgebied naar meer regio’s uit te breiden zoekt Nashville FM donateurs, sponsors, adverteerders en investeerders. Meer informatie via de website van de radiozender.