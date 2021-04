Nat Geo Wild is zender van de maand bij KPN

Nat Geo Wild is in april de zender van de maand bij KPN en daardoor door iedereen met Interactieve Televisie te zien via kanaal 42.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

Nat Geo Wild

Bij KPN is Nat Geo Wild in de maand april de zender van de maand. “Als je geïnteresseerd bent in alles wat onze planeet te bieden heeft, dan is Nat Geo Wild dé zender voor jou. Op dit themakanaal van National Geographic worden allerlei programma’s over natuur en dieren uitgezonden, maar april staat in het teken van de ‘Deadliest Month Ever’“, aldus de aanbieder.

Kanaal 42

Nat Geo Wild is de hele maand april vrij verkrijgbaar in het basispakket op kanaal 42. Normaal maakt de zender onderdeel van het aanvullende Pluspakket. Meer informatie over het Pluspakket vind je hier.

Ziggo

Eerder was al bekend geworden dat bij aanbieder Ziggo de televisiezender E! tot en met 3 mei is te zien in het digitale basispakket. Na 3 mei is de zender weer exclusief te zien via het aanvullende Movies & Series XL-pakket. Meer informatie hierover vind je hier.