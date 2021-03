Televisiezender E! tijdelijk in digitale basispakket Ziggo

E! is tot en met 3 mei tijdelijk te zien in het digitale basispakket van Ziggo. Normaal maakt de televisiezender onderdeel uit van het aanvullende Movies & Series XL-pakket.

The Kardashians

De komende periode is via E! het twintigste, en tevens laatste, seizoen van de populaire realitysoap The Kardashians te zien. Abonnees van Ziggo met digitale televisie kunnen de zender vinden via kanaal 126. Daarnaast is de zender ook beschikbaar via het online platform Ziggo GO. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van The Kardashians is op 28 maart te zien.

Movies & Series XL

Na 3 mei is de zender weer exclusief te zien via het aanvullende Movies & Series XL-pakket. Meer informatie hierover vind je hier.

Video: