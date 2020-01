National Geographic WILD voor alle digitale tv-kijkers van Ziggo

Alle abonnees van Ziggo met digitale televisie kunnen in februari kijken naar de televisiezender National Geographic WILD. De zender is normaal alleen te zien voor abonnees met het aanvullende Movies & Series XL-abonnement.

Televisie en Ziggo GO

“National Geographic WILD brengt de schoonheid van de planeet en het dierenrijk in beeld. Maar ook de effecten van klimaatveranderingen en de kracht van de aarde komen aan bod.”, aldus Ziggo. De zender is van 3 februari tot en met 2 maart aanstaande te zien voor alle abonnees met digitale televisie bij Ziggo op kanaal 204. De zender is ook te zien via het Ziggo GO-platform

Big Cat Month

In februari is het weer Big Cat Month. Tijdens de Big Cat Month zet National Geographic WILD de ‘big cats’ op een voetstuk met de mooiste programma’s over leeuwen, tijgers, luipaarden en andere grote katten. Tijdens de Big Cat Month wordt een adembenemende rondreis door India gemaakt, waar vele soorten zijn te vinden. Van ijzige bergen tot zwoele oerwouden.