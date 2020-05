TV West, Ziggo TV en Youtube zenden maandag 4 mei de Nationale Kinderherdenking vanaf Madurodam live uit. De uitzending begint rond 19.45 uur.

Derde herdenking van Nederland

De Kinderherdenking is bedacht om dodenherdenking toegankelijker te maken voor kinderen. De Stichting Nationale Kinderherdenking wil hiermee de vrijheid doorgeven aan toekomstige generaties. Het laat kinderen op hun eigen manier herdenken en stilstaan bij onze vrijheid. Al vijf jaar worden vanuit Madurodam deze moeilijke thema’s voor alle kinderen in Nederland begrijpelijk en relevant gemaakt tijdens de Nationale Kinderherdenking.

Nationale Kinderherdenking

De herdenking zal dit jaar anders van opzet zijn dan voorgaande jaren vanwege de maatregelen rond het coronavirus. Dit jaar is er een alternatief bedacht voor de reguliere, grootschalige herdenking bij Madurodam. Het gaat om een eerbetoon van kinderen, voor de rest van Nederland, waaraan ieder kind kan deelnemen én dit op 4 mei ook nog eens

vanuit de huiskamer met het gezin kan volgen via een live stream op Ziggo TV en TV West.

Het programma

Naast het bloemeneerbetoon is er voor de jonge kijkers een ingetogen programma ontwikkeld. Zo deelt Ileen (10 jaar) haar verhaal over de oorlog in Syrië, en zingt Yosina (14 jaar) de Nederlandse versie van John Lennon’s ‘Imagine’. Daarnaast legt de 16-jarige burgemeester van Madurodam, Büsra namens alle kinderen van Nederland een krans en speelt de 14-jarige Sofie de taptoe vanaf de 20-meter hoge vuurtoren van Madurodam, gevolgd door de landelijke twee minuten stilte. Winnaar van The Voice Kids 2019, Silver, zet vervolgens ter afsluiting van het eerbetoon het Wilhelmus in.

Kijken

De Nationale Kinderherdenking wordt op 4 mei van 19:45 tot 20:05 uur vanuit Madurodam uitgezonden via een live stream op Ziggo TV kanaal 13. Daarnaast is de herdenking ook te volgen via de regionale televisiezender TV West. TV West is te ontvangen via diverse digitale televisiepakket en wereldwijd live via Internet. Tevens is de herdenking ook te volgen via Youtube. Meer informatie hierover vind je hier.

Radio West

Op Radio West presenteert Tjeerd Spoor de radio-uitzending van de dodenherdenking, waarbij niet alleen aandacht is voor de Kinderherdenking, maar ook voor de herdenking op de Waalsdorpervlakte, de taptoeblazers van de HTM en de kranslegging van de burgemeester bij het Vredespaleis. Deze uitzending zal van 19.00 tot 21.00 uur duren. Radio West is te beluisteren via FM, DAB+,diverse (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet

Meer informatie: https://www.nationalekinderherdenking.nl

Video: