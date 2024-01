Publieke omroep PowNed heeft haar aanbod op YouTube uitgebreid met een nieuwe kanaal op het videoplatform: NPOW.

Klassiekers en nieuwe content

NPOW biedt volgens de publieke omroep PowNed zowel programma’s uit het verleden van de omroep maar ook nieuwe content. “Klassiekers die in de vergetelheid zijn geraakt, zijn weer terug te vinden op het wereldwijde web, ditmaal in een online jasje. We weten natuurlijk allemaal dat de televisie langzamerhand een kerkhof aan het worden is, dus we nodigen je graag uit voor dit nieuwe gestichte digitale land, zonder grenzen“, aldus de omroep in een persbericht.

Ook zijn er op NPOW ook nieuwe documentaires en programma’s te zien zoals ‘X Days Outside’ en ‘Eigen Volk Eerst’

Het nieuwe kanaal vind je hier.