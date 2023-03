Ruud de Wild is vanaf aankomende dinsdag terug met zijn podcast 30 MINUTEN RAUW. Wekelijks ontvangt De Wild een bekende Nederlander die hij, met het getik van een kookwekker op de achtergrond, ondervraagt.

Loiza Lamers

In de eerste aflevering van de nieuwe reeks gaat Ruud in gesprek met model en ondernemer Loiza Lamers. Loiza vertelt onder andere over haar kinderwens, hoe haar ouders haar geholpen hebben met haar transitie en hoe ze vroeger is gepest.

Opmerkelijke personen

30 MINUTEN RAUW was van 2018 tot 2022 te beluisteren bij omroep KRO-NCRV. In de afgelopen seizoenen stonden tal van opmerkelijke personen de dj te woord. Van André van Duijn, Anouk en wijlen Peter R. de Vries tot Arjen Lubach en Claudia de Breij en afgelopen seizoen John van den Heuvel en Victoria Koblenko.

De nieuwe afleveringen van 30 MINUTEN RAUW zijn vanaf dinsdag 14 maart wekelijks te beluisteren via de NPO Radio 2-app, de website nporadio2.nl en de bekende podcastplatforms.