Een jubileum voor de podcastserie 30 MINUTEN RAUW van DJ Ruud de Wild. Vandaag, dinsdag 5 juli, lanceert De Wild de 100ste aflevering van zijn podcast.

Concept

Het concept is eenvoudig. Ruud de Wild stelt 30 minuten lang vlijmscherpe vragen aan een bijzonder persoon. De wekker wordt gezet, er wordt geen vraag geschuwd en het resultaat krijgt de luisteraar wekelijks ongecensureerd voorgeschoteld in 30 MINUTEN RAUW. In de honderdste aflevering gaat de dj in gesprek met Bilal Wahib. In het najaar komt De Wild terug met het negende seizoen.

100 aflevering

Na vier jaar en acht seizoenen is nu ook de 100ste aflevering van 30 MINUTEN RAUW een feit en is de podcast niet meer weg te denken uit de podcastfavorietenlijsten. In de afgelopen acht seizoenen stonden 99 opmerkelijke personen de dj te woord. Van André van Duijn, Anouk en wijlen Peter R. de Vries tot Arjen Lubach, Claudia de Breij en Thierry Baudet en afgelopen seizoen Johnny de Mol en Chantal Janzen.

Bilal Wahib

In deze jubileumaflevering van 30 MINUTEN RAUW gaat de KRO-NCRV dj in gesprek met Bilal Wahib. De Wild wil o.a. weten hoe het is om op jonge leeftijd bekend worden, wat een Gouden Kalf voor hem betekent, hoe hij omgaat met de cancel-cultuur in Nederland, hoe zijn familie omgaat met zijn bekendheid en ‘conflicten’ en hoe waarom het lijkt alsof iedereen hem vergeeft.

De 100ste aflevering van 30 MINUTEN RAUW is vanaf vandaag, dinsdag 5 juli, te beluisteren en te downloaden via de bekende podcastkanalen waar ook de overige 99 afleveringen terug te luisteren zijn.

