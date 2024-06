Tot en met 29 juni wordt het festival Concert at SEA gehouden op de Brouwersdam in Zeeland. NPO Radio 2 is er het hele weekend bij met uitzendingen op locatie.

Optredens

Concert at Sea is een popfestival dat sinds 2006 georganiseerd wordt door BLØF. Onder anderen BLØF, Kane, Nile Rodgers & CHIC, Acda en de Munnik, Suzan & Freek, Son Mieux, Chef’Special, en Miss Montreal zijn dit jaar te bewonderen op het drie-daagse festival.

NPO Radio 2

Op NPO Radio 2 hoor je het hele weekend live-optredens, interviews en speciale sessies vanaf Concert at SEA. De gehele programmering van NPO Radio 2 bij het evenement vind je hier.

Reporter

Morad El Ouakili zal de komende tijd namens PowNed regelmatig als vervanger/reporter te horen zijn op NPO Radio 2, zo ook dit weekend tijdens de uitzendingen vanaf Concert at Sea.