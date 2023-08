Viaplay telt komende week af naar de Formule 1-race op Zandvoort. Vanaf maandag is er elke dag het programma ‘Zandvoort Shakedown’ te zien in aanloop naar de Dutch Grand Prix.

Dutch Grand Prix

Volgende week zondag, 27 augustus, wordt op circuitpark Zandvoort de Dutch Grand Prix verreden. In aanloop naar deze race in de Formule 1 besteedt Viaplay ruim aandacht aan de race. Vanaf maandag 21 augustus is er elke dag het programma Zandvoort Shakedown te zien om 20.30 uur op de streamingdienst. In dit programma worden historie en actualiteit afgewisseld met techniek en interviews met de hoofdrolspelers van de Dutch Grand Prix. waarin historie en actualiteit worden afgewisseld met techniek en interviews met de hoofdrolspelers van de Dutch Grand Prix.

Weekeinde

Vanaf 25 augustus is Viaplay live aanwezig vanuit Zandvoort met extra lange live-uitzendingen. Met de programma’s Super Friday, Super Saturday en Super Sunday. Marco Zwaneveld, Head of Sport van Viaplay: “De Grand Prix in Zandvoort is een uniek feest vanaf de eerste sessie op vrijdag tot ruim nadat de finishvlag is gevallen op de zondag. We willen dit feest ook in de huiskamers brengen. Van het station in Zandvoort tot aan de startgrid en van de camping tot de paddock, we zijn overal bij zodat niemand iets hoeft te missen.”

Powned

Ook de publieke omroep besteedt komende week aandacht aan de Formule 1. Omroep PowNed zendt op 24 en 25 augustus de tweedelige documentaire Verstappen – Lion Unleashed uit op NPO 1. De afleveringen zijn om 17.20 uur te zien. Deze documentaire was eerder exclusief te zien via Viaplay. Vanaf 18 september komt PowNed ook met het drieluik Max Verstappen: Anatomy of a Champion op NPO 3. Beide series zijn straks tevens te streamen op NPO Start.