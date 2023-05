Ziggo Sport zendt sinds kort de zaterdagmiddag MotoGP Sprint live uit op het Ziggo Sport YouTube-kanaal. De uitzending is daarnaast live te volgen op kanaal 14 en Ziggo Sport Select.

Sprint

De MotoGP is de koningsklasse van de wegrace. Sinds dit jaar worden MotoGP-fans extra verwend met een zogenoemde Sprint op de zaterdagmiddag. De Sprint is een korte wedstrijd die wordt verreden over de halve afstand van de reguliere Grand Prix-race van dat weekend en telt mee in de strijd om de wereldtitel. In de vier Sprints die tot nu toe werden verreden, bleek dat tactiek nauwelijks een rol speelt: de Sprint betekent vol gas, van het doven van de startlichten tot het zwaaien van de finishvlag.

Youtube

Sinds afgelopen weekeinde is de Sprint niet alleen te zien op kanaal 14 en Ziggo Sport Select, maar zendt Ziggo Sport de Sprint ook live uit op haar YouTube-kanaal.

