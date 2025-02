Ziggo TV, de televisiezender die exclusief voor abonnees van Ziggo is te zien via kanaal 13, staat vrijdag 14 februari geheel in het teken van Valentijnsdag.

Romantische concerten en films

De televisiezender zendt op Valentijnsdag romantische concerten en films uit. De programmering ziet er als volgt uit:

14.35 tot 16.15 Berlioz: Roméo et Juliette

16.15 tot 18.50 The Pianoman: Live in Rotterdam Ahoy 2024

18.50 tot 20.30 Suzan & Freek: Live in Ziggo Dome 2022

20.30 tot 22.10 Ladies of Soul – Love Special

22.10 tot 00.00 Toscaanse Bruiloft in samenwerking met FilmBox

00:00 tot 02.00 Verliefd op Ibiza in samenwerking met FilmBox

Kijken kan via het digitale basispakket van Ziggo op kanaal 13 en via Ziggo GO.