NEP The Netherlands neemt Stoneroos over

NEP The Netherlands (NEP) heeft per vandaag Stoneroos overgenomen. De transactie, waarbij 100% van de aandelen Stoneroos is overgedragen aan NEP, is op 3 mei formeel afgerond. Met de overname is Stoneroos per direct onderdeel van NEP.

Interactieve TV applicaties

Stoneroos, opgericht in 2001 door Annelies Kaptein, is een innovatief technologiebedrijf gevestigd in Hilversum, dat interactieve TV applicaties (OTTNOW!) en content discovery services ontwikkelt die TV ervaringen verrijken met metadata en content (epgdata.tv).

“Klaar voor de volgende stap”

Annelies Kaptein, oprichter van Stoneroos: “Sinds de oprichting in 2001 hebben we veel veranderingen in de markt meegemaakt en ik ben heel trots wat we de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Wij zijn nu klaar voor een volgende stap. Stoneroos wil de expertise van de medewerkers, de IT producten, EPG data en de klanten van Stoneroos toevoegen aan de diensten van NEP en daarmee een nog sterkere positie verwerven in de markt. Daarnaast heeft Stoneroos plannen om de IT dienstverlening verder uit te breiden en nieuwe digitale TV en video diensten aan te bieden aan NEP en haar klanten.”

NEP Media Solutions

Stoneroos zal de komende periode nog onder eigen naam opereren en communiceren, maar op een nader te bepalen moment overgaan in NEP Media Solutions, waarbij de naam Stoneroos en bijbehorende merkidentiteit komen te vervallen.