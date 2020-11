ACM: T-Mobile mag provider Simpel overnemen

Simpel wordt vanaf 1 december 2020 officieel onderdeel van T-Mobile Nederland. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft vandaag toestemming gegeven voor deze overname. De voorgenomen overname was half oktober al aangekondigd.

Zelfstandig

Simpel blijft als zelfstandig merk bestaan. Voor de medewerkers en klanten van Simpel verandert er niets. Met de overname neemt het gezamenlijk aantal mobiele klanten van de merken van T-Mobile Nederland toe met circa 1 miljoen tot 6,6 miljoen.

“Blij”

“Ik ben heel blij dat Simpel onderdeel wordt van Team Magenta. De overname van dit succesvolle merk stelt ons in staat om in een uitdagende markt te blijven concurreren met KPN en Vodafone. We kunnen nu onze marktstrategie als uitdager ook op lange termijn continueren in alle marktsegmenten en op alle fronten. Wij zetten als T-Mobile de klant voorop en verbeteren continu onze producten en diensten. Dit principe passen wij uiteraard ook toe voor de klanten van Simpel.“, aldus Søren Abildgaard, CEO van T-Mobile Nederland, in een persbericht.

“Passen perfect bij elkaar”

Jasper de Rooij, CEO van Simpel: “T-Mobile en Simpel passen perfect bij elkaar. Simpel maakt al sinds 2014 gebruik van het netwerk van T-Mobile. We kennen elkaar vanuit deze samenwerking goed. Met deze overname garanderen wij onze klanten dat zij gebruik kunnen blijven maken van het snelste en beste netwerk van Nederland en kunnen blijven rekenen op een hoog niveau van dienstverlening tegen aantrekkelijke tarieven.“