T-Mobile wil mobiele provider Simpel overnemen

T-Mobile Nederland heeft haar voornemen bekendgemaakt om Simpel toe te voegen aan het bedrijf. Partijen hebben hierover overeenstemming bereikt en de handtekening onder de koopovereenkomst gezet. Dit bericht T-Mobile in een persbericht.

Netwerk

CEO Jasper de Rooij van Simpel is blij met de voorgenomen verkoop. “Wij maken al jaren gebruik van het netwerk van T-Mobile. We kennen elkaar vanuit deze samenwerking goed. Wij hebben een sterke groei in aantal klanten gerealiseerd en vonden dit een goed moment om te verkopen. Het is heel logisch dat we Simpel aan T-Mobile verkopen. Op deze manier garanderen wij onze klanten dat zij gebruik kunnen blijven maken van het snelste en beste netwerk van Nederland en kunnen blijven rekenen op een hoog niveau van dienstverlening tegen aantrekkelijke tarieven.”

Simpel

Simpel is in 2007 opgericht door CEO Jasper de Rooij en maakt sinds 2014 als Mobile Virtual Network Operator (MVNO) gebruik van het netwerk van T-Mobile. Simpel verkoopt via haar eigen website sim-only abonnementen en heeft op dit moment circa 1 miljoen klanten. Simpel telt circa 20 medewerkers.

De voorgenomen overname moet nog door de ACM worden goedgekeurd.