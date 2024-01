Bij het consumentenprogramma Radar (AVROTROS) zijn de afgelopen weken honderden klachten binnengekomen over provider Odido.

Diverse klachten

De klachten over de telecomprovider variëren van geen bereik met het mobiele netwerk, maanden wachten op een glasvezelaansluiting of wifi die telkens uitvalt.

Mobiele netwerk

Het consumentenprogramma heeft Odido om opheldering gevraagd over de vele klachten. Vooral over de dekking van het mobiele netwerk komen klachten binnen na de naamsverandering van T-Mobile naar Odido.

“Combinatie van dingen”

Klaas Jan Lageschaar, woordvoerder van Odido, vertelt tegenover Radar dat er met de naamsverandering in principe niks veranderd is aan het netwerk. Toch zijn de problemen bij hem bekend. Hij vertelt: “Er is een combinatie van dingen gebeurd. Om te beginnen zijn we bezig om ons netwerk te vernieuwen. Dat houdt in dat antennes stuk voor stuk even worden uitgezet, vervangen en dan weer worden aangezet. Hierdoor hebben mensen inderdaad een paar uur last van verminderde bereikbaarheid. Daarnaast ontstonden er problemen met het veranderen van de netwerknaam. Sommige mensen hadden inderdaad geen bereik en moesten zelf hun netwerkinstellingen veranderen.”

