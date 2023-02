De eerste honderd zendmasten van T-Mobile zijn voorzien van de nieuwste Ericsson apparatuur. T-Mobile en Ericsson zetten zo de eerste stap naar een compleet nieuw 5G netwerk. Alle 5000 masten, verspreid over heel Nederland, worden voorzien van de nieuwste hardware.

Van Huawei naar Ericsson

Vorig jaar juli werd bekend dat Ericsson door T-Mobile is gekozen als leverancier voor de vernieuwing van haar mobiele netwerk. Momenteel bestaat een groot deel van het netwerk van T-Mobile uit apparatuur van de Chinese leverancier Huawei. In de regio Alkmaar werd onlangs een succesvolle pilot gehouden. Na een intensief voorbereidingstraject is nu een begin gemaakt met het vernieuwen van het mobiele netwerk op landelijk niveau en zijn de eerste 100 van de in totaal 5000 masten omgezet.

Hoogwaardig, duurzaam en innovatief netwerk

T-Mobile en Ericsson werken gezamenlijk aan nieuwe innovaties om een 5G netwerk te verbeteren. Dankzij deze modernisering neemt ook het energieverbruik per verstuurde Gigabyte af. Door de inzet van innovatieve software kan het energieverbruik worden afgestemd op de breedbandbehoefte van dat moment. Zo kunnen bepaalde frequenties worden uitgeschakeld wanneer er minder vraag is. Daarmee levert de telecomprovider een bijdrage aan de verduurzaming van het mobiele netwerk van Nederland, aldus T-Mobile in een persbericht.