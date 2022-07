T-Mobile Nederland heeft Ericsson gekozen als leverancier voor de vernieuwing van haar mobiele radionetwerk. Momenteel wordt er nog samengewerkt met het Chinese techbedrijf Huawei.

Selectieproces

Aan de keuze voor Ericsson is volgens de telecomaanbieder “een intensief selectieproces voorafgegaan”. In de beoordeling is gekeken naar onder andere kwaliteit, apparatuur performance, innovatie, duurzaamheid en uiteraard kosten. “Ericsson kwam daarbij als beste uit de bus. T-Mobile gaat met Ericsson een langdurige verbintenis aan voor de levering van het mobiele radionetwerk voor zowel 5G, als ook voor het huidige 3G en 4G. T-Mobile en Ericsson zullen gezamenlijk werken aan nieuwe innovaties om het meest bekroonde netwerk van Nederland verder te ontwikkelen.“, aldus het telecombedrijf in een persbericht.

3,5 GHz

T-Mobile verwacht volgend jaar in de 3,5 GHz veiling voldoende frequenties te kunnen verkrijgen. T-Mobile heeft de ambitie om haar klanten nog meer bandbreedte en capaciteit op het 5G netwerk te bieden.