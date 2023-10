Begin 2024 zullen de activiteiten van internetprovider Tweak stoppen en voortgezet worden onder Odido. Daarmee komt een eind aan het bestaan van Tweak dat ruim 20 jaar als zelfstandige Internet Service Provider (ISP) op de Nederlandse markt actief was. Odido, voorheen bekend als T-Mobile, was al sinds oktober 2022 eigenaar van de provider.

Overzetten

Bestaande klanten van het bedrijf zullen overgezet worden naar Odido en zullen tijdig individueel geïnformeerd worden over wanneer de omzetting plaats zal vinden en wat dit voor hen betekent. Nieuwe klanten kunnen vanaf vandaag direct terecht bij Odido om glasvezelinternet af te nemen. Tweak is gevestigd in Almere en heeft ruim 20 mensen in dienst

Aanbod

Door de migratie van Tweak naar de internetdiensten van Odido kunnen Tweak abonnees van verschillende voordelen profiteren, aldus Odido in een persbericht: “Zo kunnen deze abonnees profiteren van vernieuwde TV-diensten en komen zij direct na de omzetting in aanmerking voor de Odido klantvoordelen zoals kortingen op mobiel of vaste abonnementen, als zij hun mobiele abonnement combineren met een internet + TV abonnement. In de komende maanden krijgen huidige Tweak abonnees een scherp glasvezel- en tv-aanbod en worden zij ook individueel bericht wanneer zij van Tweak naar Odido over kunnen gaan.”

