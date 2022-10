T-Mobile heeft haar positie op de markt voor vast internet versterkt door de overname van internetaanbieder Cambrium, bekend onder de naam Tweak. Daarnaast heeft T-Mobile een nieuwe overeenkomst gesloten met Open Dutch Fiber voor toegang tot de huidige en toekomstige E-Fiber gebieden.

18.000 klanten

Met de overname van Cambrium uit handen van investeerder Arcus, worden per direct 18.000 klanten toegevoegd aan het klantenbestand van T-Mobile. Het bedrijf is gevestigd in Almere en heeft ruim 20 mensen in dienst. Zij zijn al geïnformeerd over de overname. Søren Abildgaard CEO van T-Mobile Nederland: “De overname van Cambrium inclusief het Tweak klantenbestand is een belangrijke stap voor ons. We zijn blij dat zij nu onderdeel zijn van de T-Mobile groep. We kennen Cambrium als een innovatief en klantgericht bedrijf met talentvolle medewerkers. We verwelkomen de medewerkers en natuurlijk hun klanten van harte.”

E-Fiber

Tegelijkertijd heeft T-Mobile een overeenkomst gesloten met Open Dutch Fiber voor toegang tot de huidige en toekomstige E-Fiber gebieden. Open Dutch Fiber nam E-Fiber eerder dit jaar over. De E-fiber footprint bestaat uit 175.000 adressen waarop T-Mobile op korte termijn internet toegang kan aanbieden. Dat aantal groeit in de toekomst naar verwachting tot ongeveer 500.000 adressen.