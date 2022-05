Open Dutch Fiber (ODF) neemt glasvezelaanbieder E-Fiber over. E-Fiber zal deel uitmaken van de ODF Group en zal de uitrol van haar huidige projecten voortzetten.

“Logische stap”

“Dit is een logische stap in het waarmaken van onze groeiambities. Hiermee breiden we ons netwerk aanzienlijk uit en klanten van ODF en E Fiber kunnen hiervan profiteren en diensten aanbieden aan hun eindklanten via zowel ODF- als E-fiber netwerken”, zegt Floris van den Broek Co-CEO van ODF in een persbericht.

Uitbreiding

Open Dutch Fiber, een joint venture van Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR) en DTCP, opgericht in april 2021 bouwt en exploiteert open glasvezelnetwerken en heeft tot nu toe de bouw van ruim 400.000 hoogwaardige glasvezelverbindingen naar Nederlandse huishoudens aangekondigd.