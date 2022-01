Open Dutch Fiber (ODF) en VolkerWessels Telecom hebben een overeenkomst gesloten voor de verglazing van ruim 500.000 huishoudens in Nederland.Naast dat VolkerWessels Telecom in opdracht van ODF de glasvezelnetwerken ontwerpt en bouwt, neemt de organisatie ook het beheer van de netwerkverdeelcentrales en de passieve infrastructuur daaronder op zich.

Projecten

De uitvoering van de eerste twee projecten is inmiddels in volle gang in de randstedelijke gebieden Rotterdam-Alexander en Leidschendam-Voorburg. Het voornemen is om in het stadsdeel Rotterdam-Alexander glasvezel naar zo’n 43.000 woningen en acht netwerkverdeelcentrales, ofwel PoP’s (Points of Presence) aan te leggen. In de gemeente Leidschendam-Voorburg gaat het om ongeveer 38.000 woningen en zeven PoP’s.

Samenwerking ODF en VWT

“ODF kiest voor stedelijke gebieden waar nog geen glasvezel ligt. Op deze manier leveren we een belangrijke bijdrage aan de verdere digitalisering van Nederland,” zegt Michael Griffioen, co-CEO bij Open Dutch Fiber. “VWT heeft jarenlange ervaring als marktleider op het gebied van het ontwerp en de aanleg van FttH-netwerken. Daarom zien we in VWT een betrouwbare partner om de komende jaren veel open glasvezelnetwerken aan te leggen en te beheren.”

