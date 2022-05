Nederland kan in 2023 de zogenoemde 3,5 Gigahertz (GHz) frequentieband gebruiken voor landelijke mobiele communicatie om 5G-technologie verder te ontwikkelen. Een deel van deze Nederlandse frequenties wordt nu nog door een satellietbedrijf voor nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie met zeescheepvaart gebruikt. Daarom moet het kabinet een spoedige verhuizing naar het buitenland van deze diensten mogelijk maken. Dat adviseert een externe en onafhankelijke commissie aan het kabinet. De commissie geeft aan dat de conclusies worden gesteund door het betrokken satellietbedrijf en de huidige mobiele telecomaanbieders.

Inmarsat

De commissie adviseert dat het satellietbedrijf Inmarsat zijn specifieke diensten in deze band verplaatst naar een door hen voorziene locatie in Griekenland. De oorspronkelijk al beoogde frequentieruimte (300 Megahertz) voor landelijke mobiele communicatie in deze band, zoals 5G, komt na een veiling per 1 december 2023 beschikbaar. Zolang de buitenlandse locatie nog niet operationeel is (streven is per 1 januari 2024), kan het satellietbedrijf nog beschikken over beperkte ruimte (80 Megahertz) om zijn activiteiten voort te kunnen zetten.

EU-verplichting

Door digitalisering neemt het dataverkeer sterk toe en is de aanleg van nieuwe netwerken zoals 5G essentieel voor consumenten en bedrijven. Hiervoor zijn radiofrequenties nodig, zoals in de zogenoemde 3,5 GHz band. Nederland, waar het mobiele internet behoort tot de Europese top, heeft een EU-verplichting om deze frequentieband zo snel als mogelijk beschikbaar te stellen voor landelijke mobiele communicatie ten behoeve van het aanbieden van 5G-technologie. Daarvoor heeft het kabinet een veiling in voorbereiding.