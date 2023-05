KPN heeft met succes de nieuwste 5G standaard in zijn netwerk getest in Breda: 5G standalone. Hiermee wordt de belofte van nog hogere snelheden, kortere reactietijden en nieuwe technieken werkelijkheid, aldus de telecomaanbieder.

5G

Halverwege 2020 introduceerde KPN 5G via de 700 MHz frequentieband. Inmiddels is dit in heel Nederland beschikbaar. Tot op heden werkt 5G echter nog samen met 4G, zo combineren smartphones bijvoorbeeld 5G en 4G frequentiebanden en werkt het core-netwerk nog niet volgens de laatste 5G-standaarden.

5G standalone

“Met de introductie van 5G standalone (SA) wordt 5G een op zichzelf staande technologie in het hele mobiele netwerk“, vertelt Erik Brands, directeur Mobiele Netwerken bij KPN. “Dat betekent dat smartphones enkel gebruik maken van 5G frequentiebanden en ook het core-netwerk volledig toegespitst is op deze nieuwe 5G standaard. Belangrijk want veel toekomstige functionaliteiten van 5G worden gedreven vanuit het hart van het netwerk. De komst van 5G standalone zorgt voor de volgende evolutie van 5G met hogere snelheden en kortere reactietijden. Bovendien maakt het network slicing mogelijk waarmee een deel van het netwerk (een “slice”) geoptimaliseerd kan worden voor een bepaalde toepassing.”

Testlicentie

Dankzij een testlicentie van het 3.5 GHz spectrum in combinatie met 5G standalone demonstreerde KPN in Breda samen met technologiepartner Ericsson een cloud gaming toepassing, waarbij op afstand een videogame kan worden gespeeld via het mobiele netwerk. Hierbij is gebruik gemaakt van meerdere antenne-opstelpunten in de stad. Tijdens de test is alle data real time uitgewisseld tussen de speler en het gaming platform dat in een datacenter draait. Voor gaming zijn snelheid en real-time reactietijden (latency) cruciale factoren en kunnen het verschil vormen tussen winst en verlies. Tijdens de test werd een snelheid van bijna 1 Gbps download met een latency van slechts 14 milliseconden behaald, fors beter dan met de huidige 5G non-standalone standaard.

Nieuwe toepassingen

5G en de combinatie van 3.5 GHz en de nieuwe 5G standalone standaard maakt nieuwe toepassingen mogelijk. Voor consumenten zijn dat naast hogere snelheden en meer capaciteit bijvoorbeeld ook cloud gaming applicaties die profiteren van kortere reactietijden. Voor zakelijke klanten zijn de toepassingen heel divers, variërend van gebruik in de maakindustrie en precisielandbouw tot transport en logistiek, waar robots worden aangestuurd middels 5G technologie.

Volgens planning komt de 3.5 GHz frequentie eind dit jaar beschikbaar in Nederland. 5G standalone zal door KPN in 2024 stapsgewijs worden geïntroduceerd.