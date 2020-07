KPN en T-Mobile lanceren dinsdag 5G-netwerk

Zowel aanbieder KPN als T-Mobile lanceren aanstaande dinsdag, 28 juli, hun 5G-netwerk. Concurrent Vodafone was al enige tijd actief met een 5G-netwerk.

Zowel KPN, T-Mobile als VodafoneZiggo verworven afgelopen week frequentieruimte om een 5G-netwerk te kunnen starten. Vodafone heeft al een 5G-netwerk geactiveerd op haar bestaande frequentieruimte. KPN en T-Mobile gaan nu ook een 5G-netwerk aanbieden.

T-Mobile bericht dat hun 5G-netwerk eind 2020 een landelijke dekking moet hebben. KPN activeert dinsdag haar netwerk in de Randstad en de regio Eindhoven. “Eind dit jaar kunnen twee op de drie mensen in Nederland genieten van de voordelen van het gemoderniseerde mobiele KPN netwerk en volgend jaar zal 5G landelijk beschikbaar zijn.“, aldus KPN in een persbericht.

Vanaf dinsdag krijgen klanten met een T-Mobile Unlimited en Unlimited Plus abonnement en een geschikt 5G-toestel automatisch toegang tot het 5G-netwerk van T-Mobile. Gebruikers met een T-Mobile Go abonnement zonder Unlimited, kunnen dan 5G-toegang als optie toevoegen aan hun abonnement.

Bij KPN kunnen alle klanten met een geschikt toestel gebruikmaken van 5g zodra het netwerk is geactiveerd. Consumenten hebben geen nieuw abonnement nodig.

