Vodafone activeert vanavond 5G in ruim de helft van Nederland. Eind juli is dit beschikbaar in heel Nederland. Nieuwe en bestaande Vodafone-klanten met 5G in hun abonnement en een geschikt toestel met de laatste software, kunnen binnen een week gebruik maken van 5G in het dekkingsgebied. Daarbuiten valt het toestel vanzelf terug op 4G.

Bestaande antennepark

Vodafone maakt hierbij gebruik van de huidige frequenties en zijn bestaande antennepark. “Wij introduceren 5G via ‘spectrumdelen’ in ons GigaNet. Zo kunnen klanten in Nederland nu al de nieuwste mobiele generatie ervaren, want 5G is een evolutie die deuren opent naar nieuwe mogelijkheden,” aldus CEO Jeroen Hoencamp van VodafoneZiggo.

5G toestellen en abonnementen

Begin maart 2020 heeft Vodafone 5G al in zijn abonnementen opgenomen. Alle bestaande en nieuwe Vodafone-klanten met een Red (consumenten) of Red Pro (zakelijk) abonnement krijgen zonder meerprijs toegang tot 5G. In komende dagen worden deze Red (Pro) abonnementen geactiveerd, zodat 5G binnen een week volledig actief zal zijn.

In bestaande frequenties

Vodafone loopt met zijn introductie van 5G via de huidige frequenties en reeds bestaande antennes, vooruit op de beschikbaarheid van nieuw 5G spectrum via de multibandveiling later dit jaar. Dat kan, omdat er meerdere manieren zijn om 5G toe te passen. Er zijn in Europees verband specifiek voor 5G drie nieuwe frequentiebanden afgesproken: 700 megahertz, 3,5 gigahertz en 26 gigahertz. Deze zijn in Nederland nog niet beschikbaar. De nieuwe 5G-technologie is echter evengoed toepasbaar in andere frequentiebanden, waarvoor al vergunningen voor mobiele communicatie zijn verleend.

En dat is precies wat Vodafone doet: 5G technologie toepassen in bestaande 4G frequentiebanden. Dit betekent dat Vodafone zijn bestaande spectrum met inzet van Ericsson technologie slim verdeelt tussen 4G en 5G. Beide protocollen blijven naast elkaar bestaan. Omdat Vodafone bestaande frequenties gebruikt, zijn bovendien niet meteen nieuwe masten nodig. Dit maakt ‘spectrumdelen’ ideaal om 5G in het Vodafone-netwerk te introduceren als springplank voor verdere 5G ontwikkelingen in de komende jaren, aldus de aanbieder in een persbericht.

Meer informatie via persbericht van VodafoneZiggo.

Video: