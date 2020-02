Ook Vodafone komt met 5G ready abonnementen

In navolging van T-Mobile komt ook Vodafone met abonnementen die zijn voorbereid op 5G. Overigens moeten de 5G-frequenties nog geveild gaan worden door de overheid.

Zonder meerprijs

Begin maart introduceert Vodafone zijn 5G ready abonnementen voor consumenten en zakelijke klanten. Voor alle nieuwe en bestaande Vodafone-klanten met een Red (Pro) abonnement zal de toegang tot 5G zonder meerprijs zijn. Ook biedt Vodafone vanaf vandaag zijn eerste 5G ready toestel aan: de Samsung S20 in drie varianten.

Marcel de Groot, directeur consumentenmarkt VodafoneZiggo: ‘Voor bestaande en nieuwe klanten met een Red (Pro) abonnement wordt de toegang tot 5G bij ons zonder meerprijs toegevoegd. Onze klanten met een 5G-geschikt toestel kunnen straks gebruik maken van 5G, zodra ons GigaNet daar later dit jaar klaar voor is. Zo brengen we 5G weer een stap dichterbij in Nederland, want de lancering daarvan is een kwestie van tijd.’

Unlimited abonnement

Verder introduceert Vodafone in maart een individueel te gebruiken unlimited abonnement, speciaal voor consumenten en zakelijke klanten die nog meer en volledig onbezorgd mobiel willen internetten. Met het Red Together abonnement voor consumenten heeft Vodafone nu al een aanbod met een grote databundel die is te delen met het hele gezin. En voor zakelijk gebruik is er Red Pro Team, waarmee medewerkers onderling data kunnen delen met hun collega’s.

Netwerk

Vodafone is bezig om zijn GigaNet geschikt voor 5G te maken. Zo is de kern van het mobiele netwerk (‘core-netwerk’) al honderd procent klaar voor 5G. Samen met netwerkpartner Ericsson is het bedrijf actief om zijn antennepark stapsgewijs te upgraden door het monteren van 5G apparatuur en het uitbreiden van de benodigde capaciteit.

Lancering

Vodafone wil 5G zo snel als mogelijk introduceren voor zijn klanten, maar kan in deze fase nog geen concrete mededelingen doen over de timing van de lancering. Naast de genoemde voorbereidingen in het netwerk, spelen hierbij ook andere factoren een rol. Zo is bijvoorbeeld de beschikbaarheid van spectrum cruciaal.

Veiling

In de loop van dit jaar zullen de 700, 1400 en 2100 megahertz frequentiebanden geveild worden en pas vanaf 2022 zijn de 3,5 gigahertz frequenties te gebruiken. Dit laatste houdt verband met de aangekondigde verplaatsing van het afluisterstation in het Friese Burum dat gebruik maakt van deze 3,5 gigahertz frequenties.