VodafoneZiggo, T-Mobile en KPN doen mee aan multibandveiling

De providers VodafoneZiggo, T-Mobile en KPN doen mee aan de zogenaamde multibandveiling die voor de tweede helft van juni op de agenda staat.Behalve de drie grote telecomaanbieders KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile zullen waarschijnlijk nog andere partijen deelnemen.

Frequentieruimte

Tijdens deze veiling wordt frequentieruimte verdeeld in de 700, 1400 en 2100MHz banden waarmee mobiele communicatie zoals 4G en 5G kan worden aangeboden. De aanmeldperiode sluit vandaag, 6 april 2020. Alle inschrijvers krijgen binnen zes tot tien weken bericht over hun toelating tot de veiling. De veiling moet minimaal negenhonderd miljoen euro opleveren voor de overheid.

KPN, Vodafone en T-Mobile doen mee

Zowel KPN, VodafoneZiggo als T-Mobile hebben inmiddels bevestigd mee te doen aan deze veiling. Daarnaast is de verwachting dat ook andere partijen zullen deelnemen aan de veiling.

Coronacrisis

De huidige coronacrisis zal geen invloed hebben op de doorgang van de veiling in juni aldus het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. ‘Alle zaken die ervoor nodig zijn, organiseren we digitaal: de inschrijving, de bijeenkomsten en overleggen en ook de veiling zelf. Ondanks de corona-maatregelen die voor iedereen gelden, kunnen we dus gewoon doorgaan met onze planning.’, aldus een woordvoerder tegenover vakblad Computable. In Frankrijk en Spanje zijn veilingen voor mobiele 5G-frequenties juist uitgesteld vanwege de coronacrisis.

Informatie

Meer informatie over de veiling is te vinden op de website van Agentschap Telecom.