Klanten van Odido kunnen vanaf vandaag sneller mobiel Internet ervaren. De provider heeft de onlangs verworven nieuwe frequentiecapaciteit in gebruik genomen. Het gaat om frequenties in de 3,5 Ghz-band waarmee nog sneller mobiel dataverkeer mogelijk is.

Sneller 5G

Odido activeert vandaag als eerste provider de recent verworven 5G-frequenties en biedt daarmee een nog betere netwerkervaring. Alle klanten met een 5G-toestel kunnen vandaag middels de nieuwe frequenties al van hogere snelheden profiteren. Vanaf augustus verhoogt Odido de maximumsnelheden van een aantal abonnementen kosteloos nog verder. Om welke verhoging het gaat is nog niet duidelijk.

“Meer capaciteit en snelheid”

“Vooral in drukke gebieden, zoals steden of bij evenementen, kunnen klanten merkbaar hogere snelheden ervaren. In de loop van het jaar wordt de rest van de masten geactiveerd en wordt Nederland voorzien van de vernieuwde 5G-technologie. Daarnaast zal Odido vanaf augustus de maximumsnelheden van een aantal abonnementen kosteloos, ook voor bestaande klanten, verhogen.“, aldus de aanbieder.

De verwachting is dat ook aanbieder KPN deze week de 5G-frequenties in de 3,5 Ghz-band in gebruik gaat nemen.