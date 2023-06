Glaspoort en T-Mobile gaan een samenwerking aan waarbij T-Mobile internet- en tv-diensten ook via het netwerk van Glaspoort gaat leveren.

Meer huishoudens

Door de samenwerking worden de glasvezeldiensten van T-Mobile op korte termijn voor nog eens 300.000 extra huishoudens en bedrijven beschikbaar. Dit is een belangrijke stap in de verdere digitalisering van Nederland want op termijn wil Glaspoort groeien naar 1,2 miljoen adressen. Met de samenwerking tussen Glaspoort en één van de grote telecomproviders van Nederland profiteren klanten van nog meer keuzevrijheid voor betaalbaar internet op het glasvezelnetwerk van Glaspoort.

Netwerk

T-Mobile zal gebruikmaken van het glasvezelnetwerk van Glaspoort voor internet- en tv-diensten. Momenteel bereikt Glaspoort ruim 300.000 huishoudens en bedrijven. Binnen 3 jaar tijd wil Glaspoort 1,2 miljoen huishoudens en bedrijven aansluiten. Glaspoort is een joint venture van KPN en pensioenfonds ABP. Met deze joint venture versnellen we de glasvezelaanleg in Nederland.