Netflix begint nieuwe jaar met nieuwe series, films en cabaret

Netflix heeft het aanbod van films, series en cabaretvoorstellingen in het nieuwe jaar direct flink uitgebreid.

Series

Zo zijn door Netflix per vandaag nieuwe seizoenen toegevoegd van Modern Family, Monarca, South Park en Family Guy. Dit aanbod wordt de komende maand nog uitgebreid met nieuwe seizoenen van Dawson’s Creek, Blown Away, Cobra Kai en Suits.

Films

Netflix heeft het filmaanbod uitgebreid met films als Zoolander, Wayne’s World, Divergent, Kramer vs Kramer, The Lady in the Van, Hoe Tem Je Een Draak 2 en Last Knights.

Cabaret

Daarnaast zijn er veel cabaretvoorstellingen toegevoegd door de streamingdienst van onder andere Peter Pannekoek (Later was alles Beter), Harrie Jekkers en Jeroen van Merwijk (Als we zo vrij mogen zijn), Henry van Loon (Sleutelmoment), Jochem Myjer (Adem In, Adem Uit), Arjen Lubach, Javier Guzman (Delirium 2), Tim Fransen (Het Kromme Hout der Mensheid) en Sanne Wallis de Vries (Gut).

