WILD FM Hitradio gaat vanaf 16 maart aanstaande verder als WILD FM. De radiozender krijgt een nieuw format en nieuwe vormgeving.

Dancemuziek

“WILD FM is vanaf half maart iedere dag een party, want vanaf dat moment draait WILD FM dancemuziek in plaats van uitsluitend hits. De term Hitradio wordt dan ook direct losgekoppeld van de naam“, aldus de radiozender in een persbericht. Daarnaast krijgt de radiozender nieuwe vormgeving. Capital of Media heeft de nieuwe vormgeving gemaakt.

“Voorzien in een behoefte”

Programmaleider Coen Bom over de koerswijziging: “We worstelen al jaren met de vraag of ons format wel onderscheidend genoeg is. Wij hebben immers geen tonnen aan prijzengeld en marketingcampagnes van een half miljoen, dus kunnen we het onmogelijk winnen van stations als Q Music en 538. Dat is geen schande, dat is gewoon een feit. Met een dance format hopen we te voorzien in een behoefte. En eerlijk is eerlijk, we hebben op dancegebied nogal wat know-how in huis, met DJ Jurgen, Erwin van der Bliek en Eric van Kleef, om er maar een paar te noemen.”

“Soort Fresh FM?”

Bom was bijna 17 jaar werkzaam bij het voormalige dancestation Fresh FM, de laatste maanden als programmaleider. Wordt Wild FM een soort Fresh FM? “Nou, zo expliciet zou ik dat niet willen zeggen, maar we waren juist in de laatste maanden heel leuk bezig bij Fresh, totdat het nogal rigoureus stopte. Zo hadden we tijdens drive-time gemixte uren, die willen we terugbrengen bij Wild FM tussen 18 en 19 uur, met Erwin van der Bliek als energieke presentator. Ook zal een aantal dj-shows die we op Fresh FM hadden terugkeren op de Nederlandse radio, zoals de show van Adam Beyer. Maar het zijn nieuwe tijden, Wild FM zal voornamelijk het nieuwe Wild FM zijn. Fris, energiek, vol positivisme en dus met serieuze dance, zowel dance hits als meer dansvloer gerichte tracks. Ik hoop dat mensen het net zo leuk gaan vinden als wij. De voorpret is al enorm.”

De radiozender is in Noord-Holland en delen van Flevoland te beluisteren via FM en DAB+ en wereldwijd via Internet.

Meer informatie via de website van de radiozender.