Freerk Wind is benoemd als nieuwe directeur bestuurder van Kabelnoord. Wind volgt daarmee Niek Geelhoed op die deze zomer met pensioen gaat.

Regionale aanbieder

Kabelnoord is een regionale Friese netwerkbeheerder en aanbieder van internet, televisie en telefonie. Het bedrijf zorgt voor een betrouwbare glasvezelverbinding in Noordoost Fryslân en een groot deel van het buitengebied in de rest van de provincie. Vier Friese gemeenten zijn de aandeelhouders van Kabelnoord. Het bedrijf werkt in het belang van de regionale klanten.

Freerk Wind heeft de laatste jaren gewerkt als directielid van woningcorporatie SWZ in Zwolle en is daar verantwoordelijk voor nieuwbouwontwikkeling, onderhoud en verduurzaming van sociale huurwoningen in de stad.

“Basisvoorziening”

‘Net als een woning is goede en betaalbare digitale bereikbaarheid in deze tijd een onmisbare basisvoorziening. Een goede verbinding opent ook nieuwe mogelijkheden voor wonen, werken en het leveren van diensten in en vanuit de regio. Dat dit wordt geleverd door een betrouwbare partij met een maatschappelijke missie en direct persoonlijk contact, geeft zekerheid, voor nu en in de toekomst. Dat is waar Kabelnoord voor staat en ook voor zal blijven staan’, aldus Freerk Wind, die 1 juni a.s. start met zijn nieuwe werkzaamheden.

