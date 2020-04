Nieuwe hitlijst ‘Dé Top 538’ van start op Radio 538

Vanmorgen is op Radio 538 de nieuwe hitlijst ‘Dé Top 538’ van start gegaan. De lijst bevat de grootste hits van Radio 538 van de afgelopen 27 jaar.

27 jaar

“Radio 538 staat al 27 jaar in het teken van de grootste hits. Om dat te vieren komt de radiozender met een gloednieuwe hitlijst: ‘Dé Top 538’. Deze lijst staat in het teken van de populairste hits vanaf het ontstaan van het hitstation in 1992 tot nu, samengesteld door de luisteraars.“, aldus de radiozender in een persbericht.

Rihanna

Rihanna is de meest succesvolle artiest in ‘Dé Top 538’. De zangeres staat met maar liefst negen noteringen in de lijst. Ze wordt op de voet gevolgd door de hoogst genoteerde Nederlandse act: BLØF. De band staat met acht hits genoteerd in ‘Dé Top 538’.

1992

Het verhaal van Radio 538 begon op 11 december 1992. Onder leiding van Lex Harding werd de radiozender opgericht om het eerste hitradiostation van Nederland te worden. De gehele geschiedenis van de radiozender is te vinden op Wikipedia.

Luisteren

‘Dé Top 538’ is vanaf maandag 20 april te horen tussen 07.00 uur en 19.00 uur. De ontknoping is donderdag 23 april rond 18.00 uur. Alle informatie over de lijst op de website van de radiozender.

Afbeelding:

(Bron Telegraaf/Archief Mediamagazine.nl)