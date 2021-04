Donderdagochtend heeft RADIONL een nieuwe studio in gebruik genomen. hiermee speelt RADIONL in op de toenemend behoefte van haar luisteraars om interactief deel te kunnen nemen aan de programma’s en onderdeel van de programma’s uit te maken. Dit bericht de radiozender in een persbericht.

Nieuwe app

Zo is er afgelopen tijd geïnvesteerd in een nieuwe app waarmee de luisteraar interactief mee kan doen aan de programma’s door verzoekjes, spraakberichten en/of foto’s in te sturen. Via radionl.tv kan de luisteraar een kijkje in de studio nemen en binnenkort zullen hier ook videoclips en specials te zien zijn. Ook kan de luisteraar bij speciale uitzendingen of RADIONL Live, foto’s en berichten insturen welke geplaatst kunnen worden op het digitale TV kanaal.

Vinyl

In de nieuwe studio is weer plaats gemaakt voor twee platenspelers nu vinyl een comeback aan het maken is. Waar er voorheen plek was voor één gast kunnen er nu drie gasten tegelijk aanschuiven. De digitale mengtafel is nog niet aan vervanging toe en is ook in de nieuwe studio weer ingezet. De mengtafel van Wheatstone zit gekoppeld aan het digitale audio platform waarmee ook alle regionale edities aan worden gestuurd.

Meer informatie via de website van de radiozender.

Sociale media: