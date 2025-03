Lokale omroep Easy FM uit Almere heeft haar studio verplaatst van het centrum van de stad naar het World Trade Center. Zenderexploitant Radio Netwerk Nederland (RNN) heeft de verhuizing uitgevoerd.

Ontzorgd

Bij de verhuizing van de studio van de lokale omroep heeft RNN Easy FM volledig ontzorgd. “We verzorgden niet alleen de fysieke verhuizing, maar ook de complete technische realisatie. Dit omvatte onder andere het transport en opnieuw aansluiten van de studioapparatuur en meubel, de installatie en configuratie van de mengtafel, het in gebruik nemen van de radio-automatisering en

het waarborgen van een naadloze audioverbinding“, aldus de exploitant in een persbericht. De hele verhuizing is binnen twee dagen afgerond zonder dat de luisteraar hier iets van gemerkt heeft.

DAB+ en FM

Radio Netwerk Nederland is geen nieuw bedrijf voor Easy FM. De exploitant verzorgt ook de FM en DAB+-uitzendingen van de lokale omroep van Almere.