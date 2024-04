De Stichting Productie Fabriek Almere (SPFA) is ook de komende vijf jaar de lokale omroep van Almere. Dat heeft de gemeenteraad donderdagavond besloten. De raad kon kiezen tussen twee partijen, SPFA en Omroep Almere. SPFA was de afgelopen vijf jaar de lokale omroep en zendt uit op de radio via Easy FM en op TV en online wordt de naam 1Almere gevoerd.

“Blij”

Directeur Arno van Boven van SPFA reageert opgetogen op de toekenning van de concessie voor de komende vijf jaar. “We zijn blij met de uitkomsten van de voorkeurstemming aanwijzing publieke lokale omroep van Almere. De gemeenteraad heeft met een grote meerderheid gekozen voor onze organisatie”, zegt Van Boven tegenover 1Almere.

Van Boven is blij dat de omroep nu verder kan op de ingeslagen weg. “De functie van lokale omroep kunnen wij voortzetten en onze ambities voor de toekomst gaan verwezenlijken. Er is de afgelopen vijf jaar hard gewerkt om te komen waar we nu staan.”