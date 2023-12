De nieuwe tv-mediabox van Odido die sinds vorige week wordt uitgeleverd heeft nog te kampen met wat kinderziektes.

Nieuwe mediabox

Sinds vorige week heeft aanbieder Odido een nieuwe tv-ontvanger geïntroduceerd. Deze mediabox draait op het Android platform en is geschikt voor weergave in 4K-kwaliteit en energiezuinig. Aangezien de ontvanger op het Android-platform draait is het ook mogelijk om de apps die in de Google Playstore staan te gebruiken. Nieuwe klanten krijgen automatisch de nieuwe mediabox toegestuurd. Bestaande klanten kunnen ook hun bestaande ontvanger vervangen door de nieuwe mediabox.

Problemen

Odido geeft wel aan dat er nog wat kleine problemen zijn met de nieuwe ontvanger. Zo wordt niet altijd het startscherm automatisch getoond bij het opstarten van de ontvanger, is de energiezuinige ECO-modus verdwenen en is het geluid via de mediabox soms erg zacht. Odido werkt aan nieuwe software om deze issues te verhelpen.

Afstandsbediening

Daarnaast zijn er problemen met het koppelen van de afstandsbediening aan de ontvanger. “Er lijkt een probleem te zijn met afstandsbedieningen die initieel succesvol gekoppeld zijn met de Mediabox, maar daarna ontkoppeld zijn. Het opnieuw koppelen lijkt niet te werken. Dit is in onderzoek“, aldus de aanbieder. Het advies is om gekoppelde afstandsbedieningen niet te ontkoppelen of te resetten.

Tevens zijn er wat functionele problemen met de afstandsbediening waarvoor nieuwe software beschikbaar is gesteld. Echter lijkt niet elke afstandsbediening de update goed te verwerken. De aanbieder vraagt gebruikers nog even geduld te hebben voor een goede oplossing van dit issue.

Via de Odido Community is de laatste stand van zaken te lezen rond de issues met de nieuwe ontvanger.