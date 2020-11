Nieuwe mobiele netwerk KPN bereikt ruim twee derde van Nederland

Met het aanbrengen van nieuwe apparatuur op de 2500ste zendmast in Limburg deze week is KPN over de helft met het bouwen van een compleet nieuw landelijk dekkend mobiel netwerk.

Mijlpaal

Een mijlpaal in een enorme operatie aldus KPN. Bij de operatie worden de radio- en antenne-apparatuur van alle zendmasten vernieuwd “Inmiddels profiteert ruim twee derde van de inwoners van Nederland van het betere en snellere mobiele netwerk van KPN, zowel op 4G als 5G.”, aldus KPN.

Eind 2019 begonnen

KPN is eind 2019 begonnen met het moderniseren van zijn gehele mobiele netwerk, waarbij de apparatuur op alle circa 5000 mobiele opstelpunten wordt vervangen. Oude antennes maken plaats voor nieuwe exemplaren, die alle beschikbare frequentiebanden ondersteunen en waarmee veel meer capaciteit en dekking beschikbaar komt.

Massive Mimo

In druk stedelijke gebieden wordt gebruikgemaakt van zogenaamde Massive Mimo antennes die gericht capaciteit kunnen verdelen over meerdere gebruikers. Met een 4G-toestel ervaren klanten na de vervanging gemiddeld een 50% hogere downloadsnelheid. In juli activeerde KPN 5G op de 700 MHz frequentieband en voor 5G-toestellen bereikt de gemiddelde downloadsnelheid op het nieuwe netwerk inmiddels 225 Mbps. “Ook is op 5G de uploadsnelheid aanzienlijk hoger en zijn de reactietijden korter dan op 4G, waardoor communicatie steeds meer realtime wordt. Dit zorgt voor nieuwe mogelijkheden op het gebied van entertainment en gaming.”, aldus KPN.

Glasvezel

Het volledig nieuwe mobiele netwerk, dat voor 90% ontsloten is via 10 Gbps glasvezelverbindingen, is inmiddels beschikbaar in het grootste deel van Nederland. Het dekkingsgebied breidt zich steeds verder uit en beslaat inmiddels de gehele Randstad, de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant en grote delen van Flevoland, Gelderland en Limburg.

